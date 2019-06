Une erreur s'est effectivement glissée dans le sujet d'enseignements technologiques transversaux (ETT) de la série STI2D, un baccalauréat de la filière technologique.

Ce n'est pas la première erreur relevée dans les sujets du baccalauréat 2019. En série ES et S, plusieurs ont déjà été constatées dans les sujets de mathématiques des séries ES et S. Des boulettes, à chaque fois diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont déclenché l'inquiétude des lycéens dans l'attente d'un ajustement du barème de notation.

Cette fois, c'est le bac technologique STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) qui est en cause. Jeudi 20 juin, les terminales de la filière planchent sur l'épreuve d'enseignements technologiques (ETT), une matière qui aborde le développement durable sous le prisme scientifique et technologique. Elle mêle mécanique, électricité, informatique et architecture notamment. Durée : quatre heures, coefficient 8.

Un sujet "trop compliqué"

Le point litigieux du sujet concerne la question 1.5. Plus précisément, un tableau qu'il fallait compléter. "L'exercice concernait le calcul de l'impact environnemental d'un type de véhicule selon la distance parcourue, à l'aide d'une formule donnée", détaille Charles professeur des sciences de l'ingénieur et d'ETT au lycée. L'enseignant confirme à franceinfo que l'exercice contenait une erreur concernant une donnée de ce tableau : "L'erreur était une donnée placée juste après la première réponse qu'il fallait donner. Pour vérifier ce calcul, les élèves ont regardé cette ligne. Or, la donnée était fausse et ils ne comprenaient pas", ajoute-t-il. Dans la foulée, une pétition a été lancée pour dénoncer un sujet "trop compliqué" et contenant des erreurs.

Question 1.5 du sujet d'enseignements technologiques transversaux. (Charles A.)

"Une erreur reconnue"

Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse confirme à franceinfo la prise en compte de l'erreur : "La cellule d'alerte de la mission de pilotage des examens en a été informée. C'est une erreur reconnue, qui est du fait de l'administration." Les services du ministère tiennent cependant à rassurer les candidats au baccalauréat : "En conséquence, des consignes ont été transmises aux correcteurs, vendredi 21 juin, afin que les candidats ne soient pas pénalisés", précisent-ils.

Il ne faut pas que les élèves s'affolent.les services

du ministère de l'Éducationà franceinfo

Mais l'erreur a, semble-t-elle, déstabilisé un certain nombre de lycéens qui ont fait part de leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Charles, professeur d'ETT le confirme : "Beaucoup d'élèves ont perdu du temps à comprendre que c'était une erreur. Lorsque j'ai fait le sujet pour la première fois, je ne l'ai pas vue. C'est un collègue qui m'a averti. Tout cela pour dire aussi que l'erreur pouvait ne pas être vue si on ne vérifiait pas la donnée", témoigne-t-il.