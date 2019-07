Résultats bac 2019 : vous avez reçu une note provisoire ? Voici ce qu'il va se passer

Jean-Michel Blanquer assurait jeudi soir qu'environ 30 000 copies n'avaient pas été restituées par des correcteurs opposés à la politique éducative du gouvernement.

Ils sont 743 594 à retenir leur souffle. Les candidats au baccalauréat 2019 doivent connaître vendredi 5 juillet leurs résultats, soumis cette année à une incertitude liée au mouvement de grève d'une minorité de correcteurs opposés à la refonte de l'examen, face auxquels le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, n'a pas voulu céder.

>> Vous passez le bac ? Découvrez les résultats 2019

Certaines copies n'ont ainsi pas été rendues comme prévu aux centres de délibération. Pour que tous les candidats puissent tout de même connaître leurs résultats vendredi, le gouvernement a annoncé jeudi que les notes manquantes seront remplacées par "la note moyenne dans la discipline concernée au cours de l'année". Vous passez le bac cette année, et souhaitez savoir si vous êtes concerné par ce problème ? Franceinfo fait le tour des questions que vous vous posez peut-être.

Combien d'élèves sont concernés ?

Le chiffre précis est encore inconnu, mais "autour de 35 000 à 40 000 candidats", soit l'équivalent d'une ville comme Melun (Seine-et-Marne), devraient constater qu'une ou plusieurs notes de leur examen ont été remplacées par des résultats provisoires, a indiqué vendredi matin à franceinfo Jean-Marc Huart, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale, qui évoque "1% des copies" non rendues par les correcteurs.

Devant la presse, Jean-Michel Blanquer a indiqué jeudi qu'"une centaine de centres sur 1 500" où se tenaient les derniers jurys de délibération avaient été perturbés. Il a assuré par ailleurs que seuls "700 correcteurs" grévistes sur les 175 000 mobilisés pour l'examen retenaient encore jeudi soir "autour de 30 000 copies" sur les quatre millions à évaluer.

Un chiffre bien inférieur aux 137 000 copies retenues revendiquées mercredi soir par le collectif "Bloquons Blanquer", qui a voté la reconduite de la grève jeudi et doit se réunir à nouveau vendredi pour décider de la suite du mouvement.

Comment puis-je savoir si une de mes notes est provisoire ?

Rangez votre smartphone, éteignez votre ordinateur, et rendez-vous devant votre centre de délibération. En plus de la traditionnelle liste des élèves admis, recalés ou qui devront passer par la case rattrapage, un document comprenant la liste des élèves dont une ou plusieurs notes sont provisoires sera affiché, assure le ministère de l'Education, contacté par franceinfo. Sur ce même document devront être inscrites la ou les matières concernées.

Cette information ne sera pas communiquée en ligne, ce qui aurait été "matériellement compliqué" ajoute-t-on rue de Grenelle, où on justifie cette solution par la volonté de transmettre aux élèves concernés l'information "le plus directement possible".

Une de mes notes est provisoire, que va-t-il se passer ?

Si une ou plusieurs de vos notes d'examen manquent, ce seront les notes du contrôle continu de l'année qui seront prises en compte pour compléter la moyenne. Dans tous les cas, c'est la note la plus élevée qui sera conservée.

Prenons un exemple : votre copie du bac de philosophie, catastrophique, vous vaut un 4/20. Elle n'a toutefois pas été transmise au centre de délibération par votre correcteur, gréviste. Le jury a donc théoriquement remplacé cette note par la moyenne des notes que vous avez obtenues lors du contrôle continu, qui s'établit à 14/20. Même une fois que votre copie de l'examen sera comptabilisée, votre note finale lors de l'épreuve de philo sera de 14/20.

Dans une situation inverse, où votre note provisoire tirée du contrôle continu est inférieure à celle de l'examen, votre note finale sera réhaussée une fois votre copie prise en compte. C'est ce qui a permis au ministre d'assurer vendredi sur France 2 que "ceux qui sont admis au baccalauréat ce matin seront certains de l'avoir".

FRANCE 2

Contacté, le ministère précise que ce mécanisme pourra permettre à certains bacheliers qui obtiendraient une mention à l'aide d'une note provisoire excellente de la conserver quoi qu'il arrive.

Ma note provisoire peut-elle ne pas correspondre aux notes de mon contrôle continu ?

C'est une possibilité à ne pas exclure. Certains jurys ont en effet refusé de délibérer jeudi matin sur les moyennes de l'année et de remplacer les notes du bac manquantes par les notes de contrôle continu. Dans un lycée d'Albi, le Snes du Tarn assure ainsi que l'administration a "rempli les notes dans le dos des jurys. Elle a mis 10 en maths à un élève absent toute l'année et qui n'avait pas de note dans son dossier."

En région parisienne, une professeure de philosophie a même raconté à franceinfo que certaines notes provisoires avaient été "complètement inventées" dans des situations où les professeurs refusaient d'appliquer les consignes et dans des cas où le livret scolaire du candidat n'était pas rempli, "ce qui arrive assez régulièrement parce qu'il y a souvent des problèmes informatiques".

On a décidé que si l'ensemble des notes de l'élève dans les autres épreuves du baccalauréat tournait autour de 11, eh bien on mettait 11 en philosophie, par exemple.Céline, professeure de philosophieà franceinfo

"L'année dernière, Macron nous avait gentiment expliqué que, pour l'université il n'y aurait pas de diplôme en chocolat. Cette année, on a un bac en chocolat à tous points de vue", grince cette enseignante.

J'ai passé le bac en candidat libre, à quoi correspond ma note provisoire ?

Les quelques 20 474 élèves qui se sont présentés au bac en candidat libre ne disposent pas de notes de contrôle continu. Mais comme les autres candidats, une ou plusieurs de leurs copies peuvent avoir été bloquées par un correcteur gréviste.

Dans ce cas, "ce sera la note de la moyenne du groupe de copies du centre d'examen qui sera prise en compte", indique le ministère à 20 Minutes.

Puis-je déposer un recours administratif ?

C'est ce que préconisent certains syndicats. L'article L. 331-1 du code de l'éducation indique en effet que " lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité ".

Or, ce principe d'équité ne serait pas respecté, notamment dans les cas où un élève aurait passé le rattrapage pour rien, car il aurait été directement admis si sa note d'examen avait été prise en compte, explique à 20 Minutes Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU. Cité par Le Parisien, le ministère rétorque que "le principe d’égalité aurait surtout été bafoué pour ceux qui se seraient retrouvés sans note". Et ajoute que le contrôle continu pouvait par le passé être parfois pris en compte, notamment dans de rares cas de copies perdues.

"Juridiquement, il y a un problème : on explique aux parents qu'il est difficile de contester une décision du jury, mais que le ministre de l'Education nationale peut décider d'interchanger des notes", expliquait de son côté à franceinfo Valérie Piau, avocate spécialiste du droit de l'éducation. "Les familles peuvent saisir le tribunal administratif si elles estiment être lésées", concluait la spécialiste.