DIRECT. Les résultats du bac 2019 attendus ce vendredi matin, malgré une grève des correcteurs

Ce qu'il faut savoir

Fin d'année mouvementée pour les lycéens. Les éleves doivent connaître, vendredi 5 juillet, leurs résultats du baccalauréat, mais le rituel est perturbé cette année par une grève des correcteurs. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a malgré tout annoncé dès vendredi une "solution" pour que les quelque 740 000 candidats connaissent l'issue de leur examen.

Une grève des correcteurs. Depuis le début des épreuves le 17 juin, certains d'entre eux veulent contraindre le gouvernement à rouvrir des négociations sur les réformes du lycée et du bac qu'ils dénoncent. Ils refusent de saisir les notes des candidats mais aussi, pour certains, de rendre les copies.

Une "solution technique" annoncée par Jean-Michel Blanquer. En cas de notes manquantes, le ministre de l'Education a annoncé que serait prise en compte "la note de contrôle continu de l'année à titre provisoire vendredi". "Comme ça, ceux qui doivent passer l'oral de rattrapage le sauront vendredi, a-t-il expliqué. Si en début de semaine, on a finalement la copie et que la note est meilleure, c'est celle-là qui sera [prise en compte]. Sinon on garde la note de contrôle continu."

Des jurys d'harmonisation mouvementés jeudi. Des professeurs convoqués dans ce cadre, à la veille des résultats officiels, ont fait état d'une grande confusion. Ces jurys sont chargés de regarder l'intégralité des notes et de décider si, en cas d'échec, un candidat peut mériter d'être admis ou d'aller au rattrapage. Dans certains cas, des membres de jurys ont refusé de délibérer sur les notes de contrôle continu, rejetant ainsi les mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer.