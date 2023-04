Bac 2023 : 6/20 au lieu de 17 à cause d’une mauvaise numérisation des copies, un "stress supplémentaire" pour des dizaines de candidats

Victimes d’une mauvaise numérisation des copies, des dizaines d'élèves de terminale se sont retrouvés avec des notes erronées pour leurs épreuves de spécialité. Ils s’inquiètent sur les réseaux sociaux des conséquences sur Parcoursup.

Roxane n'y croit pas quand elle voit ses notes s'afficher sur l'écran : un 6 sur 20 en HGGSP (histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) alors qu’elle était habituée aux 17. "Je me suis vraiment dit : ouh là, il y a un problème." Elle regarde donc sa copie scannée et comprend tout de suite qu'il y a eu un souci. "Il y avait des pages en double qui avaient été scannées complètement dans le désordre et ne respectaient pas la pagination. Du coup, il n’y a que le début de ma copie qui avait été corrigée."

Résultat : un 6 sur 20 au lieu d'un 13 sur 20. La lycéenne de Saint-François en Guadeloupe fait tout de suite un recours auprès du rectorat mais sa note n'a toujours pas été corrigée sur Parcoursup. Elle doit attendre la commission du mois de juin, elle qui rêve d'intégrer Sciences Po Paris. "Je suis totalement dans le flou, je ne sais même pas si je vais pouvoir être acceptée ou non, s’il y a vraiment quelque chose qui va être changé. C’est un stress supplémentaire alors que franchement, on n’en a pas besoin dans cette période de Parcoursup."



L'information a été révélée par le magazine L'Étudiant. Une centaine d'élèves sont concernés partout en France sur les plus de 500 000 candidats au bac 2023. Mais Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, assure que les université et les facultés seront prévenues une par une, par mail ou par téléphone : "Nous prenons en charge cette information auprès des informations d’accueil de manière à leur porter qui est concerné et quelle est la nouvelle note à prendre en compte pour l’examen des dossiers." Il n’est pas question pour lui de remettre en cause la numérisation. "Avant on perdait des tas de copies, ce n'était pas mieux", prétexte-t-il.