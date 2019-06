Littérature, physique-chimie, sciences économiques et sociales : découvrez les sujets du bac du jour

Les différentes séries ont planché sur plusieurs matières, jeudi.

Les épreuves continuent. Jeudi 20 juin, les lycéens ont planché sur plusieurs matières pour le bac 2019 : sciences économiques et sociales pour les séries ES, littérature pour les séries L, physique-chimie pour les séries S et sciences physiques et chimiques pour les séries ST2S.

Les littéraires ont dû travailler sur Hernani, de Victor Hugo, en répondant aux deux questions suivantes : "Dans sa préface, Victor Hugo remercie 'cette jeunesse puissante' pour qui il dit travailler. En quoi Hernani est-elle la pièce de la jeunesse ?" et "En avril 1830, Balzac déclare à propos d'Hernani : 'rien n'y est neuf'. Qu'en pensez-vous ?". En sciences économiques et sociales, les élèves de ES ont, eux, travaillé notamment sur l'école, "seul déterminant de la mobilité sociale" ? Voici l'intégralité des sujets.