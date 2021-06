"Le baccalauréat n’est pas en voie de disparition", affirme Jean-Michel Blanquer

C. Roux

Dans quelles conditions sanitaires vont se dérouler les épreuves du baccalauréat, qui commenceront jeudi 21 juin, et quel protocole mis en place pour éviter les contaminations ? "Les conditions ressemblent à celles mises en place pendant l’année. Il y a maintenant des réflexes professionnels, des habitudes prises, notamment la distanciation entre les tables, le port du masque, le brassage de l’air, etc. Il y a moins d’épreuves que d’habitude, donc nous avons plus de possibilités d’organisation", explique le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, lundi 14 juin.

Première session du grand oral

Nouveauté du baccalauréat, dans ce contexte de crise sanitaire, le grand oral représente, avec l’épreuve de philosophie, 18% de la note finale. Un format qui permettra notamment de "juger la capacité à s’exprimer" des élèves. "Le grand oral porte sur les deux enseignements de spécialité que l’élève a choisis, et donc sur ses points forts, ses passions", rappelle le ministre, qui affirme par ailleurs que, contrairement à ce que certains pensent, face à ces nouvelles modalités, "le baccalauréat n’est pas en voie de disparition".

"Ce qui est en train de se passer, c’est le renforcement du baccalauréat. Bien sûr, nous sommes dans une année marquée par le Covid-19, avec les difficultés que l’on connaît, mais si l’on fait abstraction de ce contexte, c’est un renforcement", poursuit Jean-Michel Blanquer. Ce dernier tient d’ailleurs à souligner qu’il s’agit de la première génération d’élèves qui n’a pas "à choisir des couloirs standardisés, mais des domaines d’approfondissement qui permettent de mieux préparer l’avenir".