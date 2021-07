DIRECT. Résultats du bac 2021 : découvrez-les pour toutes les académies et les lycées

#CINE Bonjour @RIPDONNER. Oui, on vous en parlait dès hier soir, le réalisateur de Superman et des Goonies est mort à l'âge de 91 ans. Né dans le Bronx, Richard Donner a également servi dans l'armée américaine. Parmi les grands titres de Donner figurent La Malédiction (1976), L'Arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover démarré en 1987, Fantômes en fête (1988) et son dernier film en 2006, 16 Blocs.