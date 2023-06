Direct Bac français : les élèves de première ont commencé l'épreuve à 8 heures

Top départ pour les épreuves anticipées du bac. Les élèves de première, en voie générale et technologique, ont entamé jeudi 15 juin l'épreuve de français, à 8 heures, qui se terminera à 12 heures. Ils sont 547 146 candidats cette année, selon le ministère de l'Education. Suivez notre direct.

Pap Ndiaye envoie son soutien aux élèves. "Bon courage aux élèves de première générale et technologique qui passent ce matin leur épreuve de français. Première étape du baccalauréat !", a écrit jeudi le ministre de l'Education sur Twitter.

Les techniques pour réussir l'écrit. Ne pas réviser la veille, ne pas faire d'impasse, ne pas passer trop de temps sur le brouillon... Pour franceinfo, Brendan Chabannes, professeur de français au lycée de l'Authie à Doullens (Somme) a partagé ses meilleurs conseils pour réussir l'épreuve.

Les terminales ont planché mercredi sur l'épreuve de philosophie. Les lycéens des voies générale et technologique (390 710 pour le bac général et 145 371 pour le bac technologique) ont travaillé pendant quatre heures sur un des trois sujets (deux dissertations et une explication de texte). Prochaine et dernière étape : le grand oral, entre le 19 et le 30 juin, pour lequel les candidats doivent préparer deux sujets dans le cadre de ses spécialités.