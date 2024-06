Direct Bac 2024 : les élèves de terminale passent l'épreuve de philosophie, découvrez les sujets dès 9 heures

Vous avez quatre heures. Cette année, plus de 540 000 candidats de la filière générale et technologique vont plancher sur la justice, la vérité, ou encore la religion.

L'épreuve écrite du bac de philosophie démarre mardi 18 juin à 8 heures et ces élèves de terminale, ainsi que les candidats libres, devront traiter un des sujets proposés parmi deux dissertations et une explication de texte. Ils seront dévoilés aux alentours de 9h15 par le ministère de l'Education nationale. Suivez notre direct.

Le retour de toutes les épreuves écrites en juin. Après la philo, les candidats passeront les épreuves écrites de spécialités entre mercredi et vendredi, puis le grand oral entre le 24 juin et le 3 juillet. De quoi signer le grand retour des épreuves de spécialités en juin, et non plus en mars. Ce calendrier, voulu par l'ex-ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, avait été décrié, source d'absentéisme et démotivation chez certains élèves, parfois assurés d'obtenir leur diplôme avant même le dernier trimestre.

Parcoursup dans les esprits. Pour certains élèves, les révisions pour l'examen ont toutefois été difficiles, le nouveau calendrier chevauchant celui de Parcoursup. Les résultats d'admission aux formations tombent en effet au compte-gouttes depuis le 30 mai. Dans quel état d'esprit passe-t-on son bac quand la plateforme du supérieur a déjà livré un verdict négatif ou incertain ? "Ça les a démobilisés, ils ont un sentiment d'échec très fort", témoigne sur franceinfo Virginie Pregny, professeure d'anglais au lycée Henri-Bergson, à Paris.

Les élèves de première ont déjà planché sur l'écrit de français. Olympe de Gouges, François Rabelais, Wajdi Mouawad… Quelque 535 000 élèves de classe de première générale ou technologique ont déjà passé le bac de français, vendredi. Ils se concentrent désormais sur l'oral, dont les dates sont fixées par chaque académie.