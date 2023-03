DIRECT. Bac 2023 : les élèves de terminale vont plancher sur les épreuves écrites de spécialité

Ce qu'il faut savoir

Le bac 2023 a (déjà) commencé. Les élèves de terminale planchent à partir de lundi 20 mars dans l'après-midi sur les épreuves écrites de spécialité, qui se tiennent pour la première fois en mars. Ces épreuves, nées de la réforme du baccalauréat de 2019, se déroulent à partir de 14 heures, puis mardi et mercredi, et la semaine prochaine pour La Réunion. C'est la deuxième année qu'elles ont lieu, mais elles avaient été reportées au mois de mai l'an dernier, en raison du Covid-19. Suivez notre direct.

La menace des grèves plane sur les épreuves. Les épreuves de spécialité pourraient être perturbées par la mobilisation sur la réforme des retraites. Des syndicats enseignants, dont le Snes-FSU, premier dans le secondaire (collèges et lycées), la CGT Educ'ation, la Fnec-FP-FO et Sud-Education ont appelé "tous les collègues à décider de la poursuite de l'action" et de "la mobilisation pendant les épreuves de spécialité, y compris par la grève des surveillances là où cela est possible".

Des surveillants supplémentaires. De son côté, le ministère de l'Education nationale a annoncé vendredi qu'il mobiliserait "des surveillants supplémentaires" afin de "permettre le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions". "Les dispositions nécessaires seront prises pour permettre l'accès des candidats aux centres d'examens en lien avec les préfectures" si besoin.

Des notes qui comptent pour Parcoursup. Pour la première fois depuis la réforme de Jean-Michel Blanquer, les notes des épreuves de spécialité doivent être prises en compte par Parcoursup, qui délivre ses premières réponses aux vœux des lycéens début juin.