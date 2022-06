DIRECT. Bac 2022 : plus de 500 000 élèves de terminale passent l'épreuve redoutée de philosophie mercredi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BAC

: Alors que débutent l'épreuve de philosophie pour les lycéens des filières générale et technologique, La Croix s'intéresse sur cette discipline et son apport pour la jeunesse.





: On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



Hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les législatives : il a réclamé une "majorité solide", au nom de l'"intérêt supérieur de la Nation". "Le bateau coule, Macron prend l’avion", a raillé Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse mardi soir.





• Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie mercredi et un possible déplacement délicat à Kiev.



• La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser leur "résistance absurde" à Sievierodonetsk et proposé un "couloir humanitaire" pour en évacuer les civils. Volodymyr Zelensky, de son côté, a exhorté ses compatriotes à "tenir le coup" dans le Donbass.





Début du bac général et technologique avec l'épreuve de philosophie pour plus d'un demi-million de lycéens qui vont plancher sur trois sujets au choix (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre de la nouvelle formule, décidé par l'ex-ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.