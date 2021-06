DIRECT. Bac 2021 : la violence, la désobéissance ou l'avenir ? Découvrez les sujets de philosophie des filières générale et technologique

Ce qu'il faut savoir

C'est le coup d'envoi pour le bac 2021 ! Les lycéens des filières générales et technologiques planchent, jeudi 17 juin, à partir de 8 heures, sur l'épreuve de philosophie. Cette année, les examens ont été aménagés pour tenir compte des perturbations dans les lycées provoquées par l'épidémie de Covid-19. Pour la voie professionnelle, les épreuves ont débuté dès mercredi. Suivez notre direct.

Découvrez les sujets. Les élèves de la voie générale ont pu choisir entre trois sujets de dissertation ("Discuter, est-ce renoncer à la violence ?", "L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?", "Sommes-nous responsables de l'avenir ?") ou une explication d'un extrait de De la division du travail social d'Emile Durkheim consacré à la morale. Les lycéens technologiques se sont vu proposer "Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?", "Savoir, est-ce ne rien croire ?", "La technique nous libère-t-elle de la nature ?" ou un extrait de l'ouvrage de Sigmund Freud Le Poète et l'activité de fantaisie.

Un enjeu moins important que d'habitude. La philosophie est la première des deux épreuves maintenues pour le bac général, avec le grand oral. Elle comportera quatre sujets au choix, au lieu de trois. Son enjeu s'est toutefois amoindri : c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie. "Une mascarade", selon certains enseignants.

Le contrôle continu prime sur le reste. Epreuve de philosophie et grand oral compteront au maximum pour 18% de la note finale des candidats au bac général et technologique, le contrôle continu représentant au minimum 82% du total. Les épreuves de spécialité, qui devaient se tenir pour la première fois en mars, ont elles été annulées, au profit du contrôle continu.

Plus de 700 000 candidats. Pour cette première édition du "bac Blanquer", quelque 715 000 candidats vont tenter de décrocher le précieux diplôme. Plus de la moitié d'entre eux (53,7%) présentent le bac général (avec désormais un tronc commun de matières complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves), 26,5% le professionnel et 19,8% le technologique.

Un grand oral source de stress. L'épreuve centrale de cette nouvelle mouture du bac doit avoir lieu à partir du 21 juin. Mais élèves comme enseignants estiment n'avoir pas pu préparer correctement ce grand oral qui porte sur l'un des enseignements de spécialité. Il consiste en un exposé suivi de questions.

Les résultats en juillet. Les résultats du bac seront dévoilés le 6 juillet, sur franceinfo.fr. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour recevoir une alerte. Les rattrapages démarreront dès le lendemain et se tiendront jusqu'au 9 juillet.