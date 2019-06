DIRECT. Bac : la première épreuve devrait se dérouler "normalement" selon le ministère, malgré un appel à une grève de la surveillance

Ce qu'il faut savoir

C'est parti pour le bac 2019 ! A 8 heures, lundi 17 juin, quelque 743 000 candidats, âgés de 11 à 77 ans, sont convoqués dans plus de 4 600 centres d'examens à travers la France. Une journée à suivre en direct sur franceinfo.fr pour connaître les sujets dès leur publication.

Il n'y a pas que la philo. La philosophie ouvre le bal des épreuves pour les élèves de bac général et technologique. Les lycéens de la voie professionnelle passent, eux, les épreuves de français. Les élèves de Première générale et technologique planchent aussi, lundi après-midi, sur l'épreuve de français.

La cuvée 2019 est l'avant-dernière édition sous cette forme de cet examen bicentenaire. Le gouvernement a annoncé une réforme pour 2021, qui réduira notamment le nombre d'épreuves finales au profit du contrôle continu et qui s'accompagne d'une refonte de l'enseignement au lycée.

Des perturbations liées à la grève ? La réforme du bac ne passe pas auprès de nombreux enseignants, dont certains ont menacé de faire une grève de la surveillance. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a voulu rassurer vendredi : "Nous nous sommes organisés pour que les choses se passent normalement". C'est la première fois depuis 2003 qu'un tel appel est déposé par des syndicats pour le bac. Impossible de savoir si la grève sera très suivie car, dans le secondaire, les grévistes ne sont pas obligés de se déclarer à l'avance.

Les épreuves du bac se termineront le 24 juin pour les filières scientifiques (S) et littéraires (L), et dès le 21 juin pour la filière économique et sociale (ES). Les résultats seront connus le 5 juillet et les rattrapages s'étaleront jusqu'au 10.

En 2018, 88,2% des candidats ont décroché le bac. Mais la proportion de bacheliers dans une génération est nettement plus faible : un jeune sur cinq âgé de 18 ans n'avait pas le bac en 2018.