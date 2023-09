"Pas une bonne idée", "complètement débile"... Le nouveau calendrier du bac 2024 ne convainc pas les élèves de Terminale

Le calendrier du bac 2024 a été dévoilé jeudi. Contrairement à la session précédente, les épreuves de spécialité vont avoir lieu en juin, ce qui inquiète les élèves de Terminale interrogés par franceinfo.

Temps de lecture : 1 min

Les dates du baccalauréat 2024 ont été dévoilées, jeudi 28 septembre, avec une confirmation : les épreuves de spécialité vont se dérouler en juin et non en mars, contrairement à la session 2023. Pour le bac général et technologique, les élèves de Terminale vont commencer avec la philosophie, le mardi 18 juin au matin.

>> Bac 2024 : les épreuves de spécialités se dérouleront du mercredi 19 au vendredi 21 juin

"Ce n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on pourra moins travailler les spécialités avant la philo, alors que l'année dernière, les élèves ont eu tout le temps de travailler la philo après les spécialités. Et les spécialités, c'est le plus important, donc ça devrait être au début !", s'exclame une lycéenne, interrogée devant un lycée par franceinfo.

Pour les épreuves de spécialité, chaque candidat est convoqué sur deux journées pour passer ses deux épreuves : un enseignement par jour. "Le programme est lourd en spécialités. Les travailler avant, ça me paraît logique, donc avoir le bac de philo avant, c'est complètement débile !", râle une autre lycéenne.

Résultats le 8 juillet 2024

Les épreuves de spécialité vont avoir lieu du mercredi 19 au vendredi 21 juin, toujours dans la série générale et technologique. Viendra ensuite le grand oral, du 24 juin au 3 juillet. "Malheureusement, on va avoir quatre épreuves d'affilée, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée", lance une autre élève de Terminale.

L'une de ses camarades se montre elle aussi sceptique : "Le bac ne compte pas sur Parcoursup, donc il ne sert plus à grand-chose, déjà. Et je trouve qu'il permet de faire un classement homogène entre tous les lycées en France".

La note du bac repose désormais à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur les épreuves dites terminales. Concernant le bac professionnel, les épreuves écrites auront lieu mardi 11 et vendredi 14 juin, puis du mardi 18 au vendredi 21, et du lundi 24 au mercredi 26 juin 2024. Les résultats seront publiés le lundi 8 juillet 2024.