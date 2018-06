Candidats, épreuves, copies... le baccalauréat 2018 en chiffres

À moins d'une semaine du début des épreuves écrites du baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale dévoile ses chiffres mercredi.

Ils seront précisément 753 148 candidats, lundi 18 juin, à entamer les épreuves écrites du baccalauréat pour le millésime 2018. Un nombre en hausse de 5,07% par rapport à l'an passé, indique le ministère de l'Éducation nationale, mercredi 13 juin.

Pour cette édition 2018, le candidat le plus jeune est une élève de 11 ans, soit 65 ans de moins que le prétendant le plus âgé et ses 76 ans. Parmi les candidats, 53% passent un bac général, 21% un bac technologique et 26% un bac professionnel.

Deux nouveaux bacs professionnels

Les candidats plancheront dans l'un des 4 635 centres d'examens, sur les 2 900 sujets créés pour l'occasion. Une fois les épreuves terminées, les correcteurs auront environ 4 millions de copies à noter.

Par ailleurs, deux nouveaux bacs professionnels font leur apparition cette année : métiers et arts de la pierre rénovée et métiers du cuir avec option sellerie garnissage.