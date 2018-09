Baccalauréat : le latin et le grec seront "deux seules options qui rapporteront des points bonus" après la réforme, annonce Blanquer

Ces deux matières, qui sont selon le ministre "la sève de notre langue", bénéficieront d'un coefficient trois dans le nouveau bac.

"Ce qui se joue avec les langues anciennes, c’est notre capacité à avoir des racines et des ailes." Après avoir été la cible de la droite pour s'être déclaré favorable à un renforcement de l'enseignement facultatif de l'arabe à l'école, Jean-Michel Blanquer insiste désormais sur le rôle du latin et du grec au lycée. Dans un entretien au Journal du dimanche paru dimanche 30 septembre, le ministre de l'Education annonce que ces deux langues "seront [prises] en compte dans la note de contrôle continu et seront, en plus, les deux seules options qui rapporteront des points bonus dans le nouveau baccalauréat".

Coefficient trois

"En ce début de XXIe siècle, nous devons avoir un renouvellement complet du latin et du grec, aussi bien par une hausse du nombre d’élèves concernés, que par un approfondissement pour ceux qui choisissent ces matières", explique le ministre dans les colonnes de l'hebdomadaie, assurant vouloir dissipier les "inquiétudes" des enseignants concernant la future réforme du lycée.

Estimant que le latin et le grec sont "la sève de notre langue", Jean-Michel Blanquer annonce que les points obtenus dans ces deux matières "au-dessus de dix en première et terminale compteront, pour un coefficient trois, en plus du total des notes qui entrent dans le calcul final".