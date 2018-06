Bac 2018 : on connaît les sujets de philosophie des séries L, ES, S et technologique. Suivez notre direct

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BAC

: Voici les sujets de la série technologique :



• L’expérience peut-elle être trompeuse ?

• Peut-on maîtriser le développement technique ?

• Un texte de Montesquieu.

: Voici les sujets de la série S :



• Le désir est-il la marque de notre imperfection ?

• Éprouver l’injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?

• Un texte de Mill.

: Voici les sujets de la série ES :



• Toute vérité est-elle définitive ?

• Peut-on être insensible à l’art ?

• Un texte de Durkheim

: Voici les sujets pour la série L :



• La culture nous rend-elle plus humains ?

• Peut-on renoncer à la liberté ?

• Un texte de Schopenhauer

: Les sujets du bac de philosophie sont tombés.

: 1983 : Le jour de l’épreuve de philo, c’est le père de mon amoureuse de Terminale qui nous accompagne jusqu’au centre d’examen. En chemin, sur la banquette de la R16, elle me chuchote qu’elle me plaque. J’ai choisi la dissert : Pourquoi défendre le faible ?

: Moi bac en 1974. Quel stress pour ma fille. J'avais oublié. Rite de passage à l'âge adulte.

: Personnellement moi je me souviens de mon épreuve de philo, en S on avait pas fait les 3/4 du programme, et malgré ça ce cours était sans doute le meilleur, la prof faisait ce qu'elle pouvait et on se marrait à chaque cours, on arrive devant le sujet, je lève la tête on se regarde tous en même temps et on entend un «on va tous crever» l'épreuve a démarré 10min de retard, on pouvait plus s'arrêter de rire à 20 dans une salle minuscule, que des bons moments

: C'était en 1965 bac sciences expérimentales dans ce temps là. Je me souviens encore de mes notes: 3 en sciences et 19 en maths.. Je suis devenue professeur agrégée de sciences... Tout espoir est permis.

: Souvenir du bac : la plus belle fille du lycée pendant des jours juste à la table devant moi. Pas évident de se concentrer, mais je l'ai eu quand même !

: Le bac. 1999. Le stress d'une semaine d'examen pour au final découvrir que la fac de droit, c'était le bac tous les semestres. Le plus dur ne faisait que commencer. Par contre, je me souviens encore de mon sujet de philo "peut-on convaincre autrui qu'une œuvre d'art est belle ?" je n'ai toujours pas la réponse.

: Vous continuez de partager vos souvenirs du bac dans les commentaires. Florilège.

: ... 25 ans après mon BAC... ce matin, j ai déposé ma fille devant le lycée, à l'arrache, pas le temps de lui dire, "COURAGE MA BELLE !!! " elle était déjà, grand sourire aux lèvres, partie rejoindre ses potes de planchage ! Moi... boule au ventre, le stress de l'examen, je l'ai regardée, Après des années de "FILE AU LIT COCOTTE" c'est "PHIL...O...ù tu veux, Cocotte"

: 1961, je n'avais pas 16 ans, souvenirs, souvenirs, 1ère fois que je mangeais au restaurant avec les parents d'une amie. Pour mémo, j'ai eu une mention TB à une époque où les mentions étaient distribuées avec parcimonie.

: Bonjour ne le répétez à personne on peut vivre bien et sereinement sans le bac...enfin c'était valable il y a... longtemps...bon courage aux jeunes ( et que vos parents vous fichent la paix)

: Comme @Jacques et @anonyme, n'hésitez pas à partager vos souvenirs de bac ou votre journée d'examen dans les commentaires.

: @anonyme : Notre rédaction est plutôt jeune et certains de mes collègues auraient presque l'âge de passer le bac. Mais désolé de vous décevoir, la réalité est moins amusante que vous ne l'imaginez. Les sujets seront communiqués dans la matinée par le ministère de l'Education nationale.

: Comment vous faites pour connaitre le sujet du bac rapidement ? Vous avez un journaliste qui s'inscrit à l'épreuve et qui sort après 5 minutes ou il est donné officiellement ?

: Les premières épreuves du baccalauréat 2018 commencent.





: Look, idée de reconversion, vidéo de chien... Les lycéens continuent de partager leurs états d'âme avant les premières épreuves du bac.

: Combien de candidats passent le bac cette année ? 753 148, un chiffre record en hausse de 5% par rapport à 2017. L'une des conséquences du baby-boom de l'an 2000 et de la hausse du taux d'accès à ce niveau de diplôme.

: Force tranquille, texto d'encouragement des parents, peur... Des lycéens partagent ce matin sur Twitter leur état d'esprit avant de passer le bac. Florilège.

: L'Humanité s'intéresse à l'impact des inégalités sociales sur l'examen du baccalauréat.