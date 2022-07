Baccalauréat : à quoi ressemble le parcours des très jeunes diplômés ?

Déesse Dji'Ala est médecin depuis ses 21 ans. Cette année, elle va soutenir sa thèse en radiologie, mais aussi passer deux autres spécialisations. Discrète dans son service, elle est pourtant l'une des plus jeunes bachelières de France. Elle a décroché son diplôme à 14 ans, en 2010. À l'époque, elle avait dû demander une dérogation pour s'inscrire en faculté de médecine. Mais cette avance lui a parfois pesé. "C'était compliqué de créer des liens amicaux", confie-t-elle.

Tout pour la musique

À Nice (Alpes-Maritimes), Isabelle Bringuier a elle aussi connu un parcours sans fausse note. Dans sa fratrie, tous avaient entre trois et quatre ans d'avance dans leur scolarité. Elle a obtenu son bac à 13 ans, abandonné ses études et s'est inscrite au conservatoire. "Je n'avais qu'une hâte : avoir mon bac pour me consacrer à la musique", avoue-t-elle. Aujourd'hui, elle forme un duo au piano avec sa sœur, et ne regrette absolument pas son choix.