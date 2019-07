Baccalauréat : 13 candidats soupçonnés de fraude en garde à vue

Mardi 2 juillet, 13 candidats au bac, soupçonnés d'avoir fraudé pour l'examen de mathématiques en filière S et ES, sont en garde à vue. Le sujet et sa correction avaient été diffusés sur les réseaux sociaux la veille et même jusqu'à une demi-heure avant l'épreuve. "Le ministre de l'Éducation nationale a très vite porté plainte. Résultat, 13 candidats ont très vite été interpellés. Ils sont âgés de 17 à 22 ans et certains sont élèves dans le prestigieux lycée Janson-de-Sailly à Paris, d'autres à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Les Lilas (Seine-Saint-Denis) ou encore à Marseille (Bouches-du-Rhône)", précise la journaliste Sophie Neumayer.

Un précédent en 2011

En 2011, un sujet de mathématiques avait déjà fuité et "quatre élèves avaient été condamnés à des peines allant de trois à quatre mois de prison avec sursis", poursuit la journaliste sur le plateau du 19/20 de France 3.

Le JT

Les autres sujets du JT