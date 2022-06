Bac de philo 2022 : découvrez les sujets des lycées généraux et technologiques

Après la philosophie, les lycéens passeront l'épreuve du grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet. Les résultats du bac seront publiés le 5 juillet.

Surchauffe dans les crânes. Plus de 520 000 lycéens ont planché, mercredi 15 juin, dès 8 heures, sur l'épreuve redoutée de philosophie du bac, dans un contexte de vague de chaleur exceptionnelle sur toute la France. Les élèves de terminale des lycées généraux et technologiques ont travaillé sur l'un des trois sujets proposés : deux dissertations et un commentaire de texte.

Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français passé en classe de première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en terminale).

Filière générale : l'art ou l'Etat

• "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?"

• "Revient-il à l'Etat de décider ce qui est juste ?"

• Commentaire sur un texte du mathématicien Antoine-Augustin Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique.

La philosophie représente un coefficient 8 pour les candidats au bac général (sur un total de 100).

Filière technologique : la liberté ou la justice

• "La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?"

• "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?"

• Commentaire sur un texte de l'Encyclopédie du philosophe Denis Diderot.

La philosophie représente un coefficient 4 pour les candidats au bac technologique.