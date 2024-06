Bac 2024 : quelque 535 000 élèves de première planchent vendredi sur l'épreuve écrite de français

Coup d'envoi du bac 2024. Quelque 535 000 élèves de classe de première générale ou technologique passent, vendredi 14 juin, l'écrit de français. Dans le détail, l'épreuve, qui commencera à 8 heures, concerne 390 129 candidats en voie générale et 145 294 en voie technologique.

Ils devront choisir entre une dissertation et un commentaire de texte pour le bac général, et entre un commentaire et une contraction de texte associée à un essai pour le bac technologique. La dissertation et l'essai portent sur un texte au programme, qui est construit autour des quatre grands genres littéraires : roman, poésie, théâtre et littérature d'idées. Pour chaque genre, les élèves ont étudié une œuvre, parmi trois proposées.

L'épreuve écrite de français compte coefficient 5 en voie générale et technologique. Cet écrit sera suivi d'un oral de français, doté également d'un coefficient 5 et qui porte sur les mêmes textes. Les dates de l'oral sont fixées par chaque académie. Le nombre de textes au programme pour cette épreuve a été ramené de 20 à 16 cette année en voie générale.

Les élèves de terminale commenceront quant à eux les épreuves écrites du bac mardi matin avec la philosophie. Ils passeront ensuite les épreuves écrites de spécialité du 19 au 21 juin, puis le grand oral entre 24 juin et le 3 juillet.