Bac de philo 2023 : le bonheur, la paix, la nature... Découvrez les sujets sur lesquels les candidats sont invités à composer depuis ce matin

Il est l'heure de faire le point sur l'actu.

• #FONDS_MARIANNE Après les perquisitions menées hier au domicile de Mohamed Sifaoui, Cyril Karunagaran et Christian Gravel, la secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire Marlène Schiappa est auditionnée, à partir de 10 heures, par la commission d'enquête du Sénat et doit répondre de la gestion controversée du fonds lancé en avril 2021. Suivez notre direct.

• #BAC Les lycéens de terminale des voies générale et technologique (390 710 pour le bac général et 145 371 pour le bac technologique) planchent dès 8 heures sur un des trois sujets (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre du nouveau bac mis en place en 2019. Suivez notre direct.



• #SECHERESSE Deux tiers des nappes phréatiques françaises affichent un niveau sous les normales de saison, annonce le ministre de la Transition écologique.

• #UKRAINE Une frappe russe fait au moins trois morts à Odessa, selon l'administration militaire. Sept personnes ont également été blessées. Suivez notre direct.