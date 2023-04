Avec le poids du contrôle continu et l'organisation des épreuves écrites de spécialité en mars, de nombreux candidats sont déjà certains d'obtenir leur baccalauréat. Ce qui interroge sur la place de l'épreuve de philosophie et du grand oral.

Dans un peu moins de deux mois, les élèves de terminale générale ou technologique passeront les deux dernières épreuves du baccalauréat 2023 : l'écrit de philosophie, sans doute l'étape la plus emblématique de "l'ancien bac", et le grand oral, une des principales innovations introduites par la réforme de l'examen.

Mais depuis le 12 avril, ces lycéens ont découvert leurs résultats aux épreuves écrites de spécialité, organisées cette année pour la première fois au mois de mars. Si on y ajoute les résultats du contrôle continu, 82% de leur note finale au baccalauréat est déjà gravée dans le marbre. Les vœux d'orientation pour l'année prochaine, eux, sont déjà envoyés sur Parcoursup. Depuis, certains prêtent moins attention en cours, convaincus que le plus dur est derrière eux.

Dans ce contexte, franceinfo a choisi de se pencher sur le sens de ces deux épreuves du mois de juin, et cherche à interroger des lycéens, ainsi que des parents de lycéens. Quelle importance accordez-vous à ces épreuves et quelle place ont-elles parmi vos priorités de la fin de l'année ? Les préparez-vous, en classe et en dehors ? Comprenez-vous leur utilité ? Si vous êtes concerné, votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous en expliquant votre point de vue et en laissant vos coordonnées afin que l'un de nos journalistes puisse vous rappeler (votre témoignage pourra être anonymisé si vous le souhaitez).