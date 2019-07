À 77 ans, le doyen du bac va au rattrapage

Vendredi 5 juillet au matin, à Auxerre (Yonne), Michel Barda est venu comme tous les autres candidats consulter les résultats du baccalauréat. Mais il est presque soixante ans plus âgés que ses camarades. Le doyen de ce baccalauréat 2019 n'est pas encore certain de décrocher son précieux diplôme, car, avec une moyenne de 9,41, il doit aller au rattrapage mardi 9 juillet. Pas question pour lui de baisser les bras si près du but.

"Il sort un peu de l'ordinaire comme bonhomme"

Ne pas avoir son bac, ne l'a pas empêché de faire des études ni même de diriger une entreprise. Passionné de golf et de théâtre, il a quitté le lycée en seconde, mais a toujours regretté de ne pas avoir passé le bac. "Sur le moment, j'étais surprise et puis en fait pas longtemps (...) parce qu'il sort un peu de l'ordinaire comme bonhomme", avoue son épouse, Agnès Barda. Ce week-end, les piles de livres à réviser continueront donc d'encombrer la grande table du salon, en attendant le rattrapage.

Le JT

Les autres sujets du JT