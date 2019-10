Zoothérapie : les animaux, de véritables compagnons de santé

Quand on est malade, âgé ou handicapé, on peut aussi compter sur nos amis les bêtes. Les établissements de santé ont de plus en plus recours aux animaux pour apaiser ou distraire les patients. La zoothérapie prend de l'ampleur. Reportage à Lyon (Rhône).