VIDEO. Rare rencontre avec un requin-baleine au large de La Réunion

Habituellement, quand on parle des requins à La Réunion, il s'agit souvent du requin-bouledogue et du requin-tigre. Mais Yann Guillou, un pêcheur plaisancier, a fait une étonnante rencontre, jeudi 28 novembre : il a croisé la route d'un requin-baleine. Un événement rare. "La communauté de plaisanciers et de pêcheurs de l'île l'estime à une à deux fois par an maximum à La Réunion", explique Réunion la 1ère.

"C'était simplement une strie dans l'eau au début et puis on s'est rapprochés et on s'est aperçus que finalement l'aileron il grandissait, il grandissait. Et puis ça a fini par un requin-baleine d'à peu près 6 mètres de long", raconte-t-il à la chaîne.

Il n'y avait pas de houle, pas de vent. On a pu faire des images vraiment magnifiques. Yann Guillou à Réunion la 1ère

Le requin-baleine, inoffensif, est menacé d'extinction comme la plupart des requins. En cause : la commercialisation de leurs ailerons. "Le requin-baleine de La Réunion va être super connu, si cela peut aider à la préservation de l'espèce, je vais prendre ma caméra plus souvent", a réagi sur Facebook Yann Guillou, se félicitant de la reprise de ses images dans plusieurs journaux télévisés.