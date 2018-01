VIDEO. Les images d'un petit rongeur qui se lave comme un humain sont beaucoup moins mignonnes qu'il n'y paraît

Parce qu'il ressemble à Ratatouille, le personnage de dessin animé, sous la douche, ce petit rongeur a attendri les internautes. Mais cette vidéo, partagée plus de 150 000 fois, est en réalité très problématique, ont déclaré des spécialistes des rongeurs, interrogés par les sites américains Newsweek et Gizmodo, lundi 29 janvier. L'animal, qui n'est pas un rat, mais un pacarana, un rongeur commun au Pérou – où a été tournée la vidéo – n'est pas en train de se savonner comme un être humain. Au contraire, il tente de se débarrasser du savon dont il a été couvert.

L'attitude du rongeur, qui se tient debout dans l'évier, n'est pas étonnante pour un pacarana, animal qui vit dans les arbres, indique Dallas Krentzel, biologiste à l'University of Chicago. "C'est normal qu'il puisse se 'laver' comme un humain, parce qu'il utilise ses pattes avant pour creuser et préparer sa nourriture", explique-t-il. Le spécialiste note par ailleurs que "ce type de nettoyage n'est pas naturel. Au contraire, c'est dangereux et potentiellement inhumain", poursuit Newsweek.