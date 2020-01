VIDEO. Douze mille flamants roses font escale à Chypre

Ils sont de retour. Quelque 12 000 flamants roses font étape à Chypre, depuis le début de l'année. L'île a longtemps été une escale habituelle pour ces oiseaux, qui en appréciaient les lacs salés. Pendant plusieurs années, les échassiers ont toutefois boudé l'île méditerranéenne, à cause du réchauffement climatique. "La plupart des flamants roses n'ont pas visité le lac salé, car il était très sec", explique Michael Varnavas, du centre de conservation environnemental d'Akrotiri, à Reuters.

Pourtant, "c'est un habitat important pour les flamants roses, parce qu'ici, ils peuvent trouver de la nourriture, ils peuvent se reposer", explique à Reuters Michael Varnavas, du centre de conservation environnemental d'Akrotiri.

L'espèce est "atypique" en termes de migration. Certains flamants vivent en Camargue, d'autres migrent vers l'Afrique du Nord en hiver et d'autres ont un comportement "erratique", se déplaçant ou non selon les circonstances. Quelque 50 000 flamants roses sont présents sur la côte méditerranéenne française à la saison de la reproduction, et seulement 20 000 en hiver. En tout, quelque 500 000 flamants roses sont recensés à travers le monde.