VIDEO. Découvrez les premières images des six louveteaux nés sur le Ventoux réalisés grâce à un piège photo

France Bleu Vaucluse a diffusé mardi les premières images et enregistrements sonores des six louveteaux nés sur le Ventoux en 2018, collectés par un photographe animalier d'Avignon et un accompagnateur en montagne.

Le photographe Lenny Vidal avait "trouvé des ossements de mouflons", il s'était dit que "c'était potentiellement le loup qui l'avait attaqué" et avait donc décidé d'accrocher une caméra sur un arbre près d'un sentier - gardé secret - pour essayer d'en capter des images.

Des jappements de loups

Quelques semaines après l'enregistrement de ces images, à l'automne, l'accompagnateur en montagne Pierre Peyret, vice-président de l'association Ferus pour la protection et la conservation notamment du loup a réalisé un enregistrement sonore de jappements, identifiés comme ceux de loups.

Les six louveteaux n'ont pas été vus ou entendus depuis la captation. Les spécialistes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage estiment que la moitié des louveteaux ne survivent pas à la première année de leur vie. Un nouveau comptage des loups en Vaucluse et en France doit avoir lieu au printemps 2019.