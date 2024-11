L'ours brun, le vison d'Europe, le pingouin torda… Voici 10 des animaux les plus menacés de France avec Florian Kirchner, chargé de programme Espèces au Comité français de l'UICN.

Florian Kirchner, chargé de programme Espèces au Comité français de l'UICN, explique que le vison d'Europe, un petit mustélidé de la famille de la loutre, "a régressé sur tout le continent européen". En France, "il n'y a plus que des toutes petites populations restreintes dans le sud-ouest" avec moins de 250 individus restants. Menacé par la régression de son habitat au bord des rivières, l'empoisonnement, les collisions routières et la compétition avec le vison d'Amérique introduit, sa survie est précaire.

L'ours brun, quant à lui, "a régressé fortement en France, jusqu'à disparaître des Alpes dans les années 1930" et n'était plus qu'au nombre de 5 dans les Pyrénées en 1980. Grâce à des renforcements de population dans les années 1990, on compte aujourd'hui environ 80 ours dans le massif pyrénéen. Kirchner souligne que "sa pérennité repose sur la mise en place d'une coexistence durable avec les activités humaines".

Les espèces marines et d'eau douce menacées

Selon Florian Kirchner, l'ange de mer, un requin au corps aplati autrefois commun, a perdu 80% de ses effectifs en 50 ans à cause de la surpêche. Bien que sa pêche soit interdite, il n'est toujours pas protégé en France.

L'esturgeon européen, le plus grand poisson migrateur de France, ne se trouve plus que dans l'estuaire de la Gironde où il vient se reproduire, menacé par la pêche, les barrages et l'extraction de granulats. Un programme de conservation vise à le sauver en relâchant des alevins.

La grande mulette, une grande moule d'eau douce, a perdu 80% de son territoire en 150 ans, victime de la dégradation des cours d'eau. Son développement dépend des poissons migrateurs comme l'esturgeon, montrant "le lien entre toutes les espèces".

Les oiseaux et insectes rares

Le pingouin torda, le "petit pingouin de l'Atlantique", ne compte qu'environ 100 couples nicheurs en France, menacés par le changement climatique, la pollution et les prises accessoires dans les filets de pêche.

Le rhinolophe de Mehely, une chauve-souris méditerranéenne extrêmement rare, n'a plus été observée en France depuis 1963 à cause de l'urbanisation, de la régression des prairies et du déclin des insectes.

La libellule déesse précieuse, connue de quelques centaines d'individus seulement dans le Jura, est menacée par l'assèchement de ses milieux humides tourbeux et le réchauffement climatique.

Le pygargue à queue blanche, un grand aigle revenu en France en 2010 après 150 ans d'absence, ne compte que 7 couples reproducteurs soit moins de 15 oiseaux. Bien que fragile, sa population est en hausse.

Au total, 72 espèces animales sont en danger critique en France métropolitaine et plus de 100 autres sont menacées dans les outre-mer. Cependant, des efforts de conservation permettent d'espérer sauver certaines de ces espèces emblématiques, à l'instar de la loutre, de la baleine à bosse ou du castor revenus de loin grâce aux actions menées.