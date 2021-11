Vente en animalerie, delphinariums, cirques itinérants... Le Parlement adopte définitivement la loi contre la maltraitance animale

Par un ultime vote du Sénat quasi unanime, le Parlement a adopté définitivement jeudi 18 novembre une proposition de loi emblématique de la majorité présidentielle pour "lutter contre la maltraitance animale". Le vote a été acquis par 332 voix pour, une contre et 10 abstentions. Au menu de ce vaste texte figurent l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et delphinariums, la fin de la vente de chiots et chatons en animalerie, et des peines durcies pour sévices ou abandon.