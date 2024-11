Un trafic d'oiseaux d'espèces protégées démantelé dans la Sarthe

Un trafic d'oiseaux d'espèces protégées a été démantelé au Mans cette semaine, rapporte France Bleu Maine. Dans un communiqué, le procureur indique que neuf personnes ont été interpellées mardi 12 novembre, sur plusieurs départements.

Le réseau capturait et revendait des oiseaux d'espèces protégées tels que des chardonnerets élégants, des linottes mélodieuses ou des bouvreuils pivoines, entre autres. Ces oiseaux sont très appréciés en raison de leur plumage et de leur chant. Ils étaient vendus à des prix variables pouvant approcher la centaine d'euros par individu. Un marché dont le caractère illégal était parfaitement connu des piégeurs, comme l'a montré l'enquête de l'Office français de la biodiversité (OFB) et des gendarmes.

"Plaisir de détenir des oiseaux en cage"

Le couple considéré comme la tête du réseau est repéré en 2023 par l'OFB, alertée par des annonces postées sur les réseaux sociaux. Domicilié au Mans, le couple est propriétaire d'un terrain à la campagne où il piège les oiseaux qu'il revend ensuite avec l'aide de complices dont le profil "ne [manque] pas d'étonner", écrit la procureure. Chirurgien dans un hôpital public, retraité, mère au foyer... Acheteurs et trafiquants ont pour la plupart en commun le "plaisir de détenir des oiseaux en cage". Ils agissent sous pseudonyme et achètent tout le matériel pour la capture et l'enfermement des oiseaux sur internet.

Pour les identifier, les enquêteurs auront utilisé les mêmes techniques que dans les affaires de criminalité organisée, comme des écoutes téléphoniques ou des investigations bancaires. Lors de l'opération menée mardi en Sarthe, dans l'Orne, en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire et dans la Nièvre, les enquêteurs ont saisi au total 44 oiseaux, dont la plupart ont pu être relâchés dans le milieu naturel. Ils ont aussi trouvé une tortue.

Les trois principaux mis en cause, dont le couple sarthois, seront jugés devant le tribunal correctionnel du Mans pour les faits d'enlèvement et de capture illicite d’une espèce animale non domestiquée, des délits passibles de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Le terrain à la campagne qui servait de lieu de capture a par ailleurs été saisi.