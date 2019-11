Un panda roux fugue d'un zoo de la Loire à la faveur de la neige

Sa présence a été signalée mercredi matin par une automobiliste à Saint-Maurice-sur-Dargoire (Rhône). Il s'est échappé du zoo de Saint-Martin-la-Plaine (Loire), à quelques kilomètres de là. Mais il n'a pas été encore localisé.

Un fugitif d'environ 4 kilos. Un panda roux mâle s'est échappé, jeudi 14 novembre, du parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) et a été signalé, mercredi, aux gendarmes par une automobiliste à Saint-Maurice-sur-Dargoire, sur la commune de Chabanière (Rhône), à moins d'une dizaine de kilomètres du lieu de la fugue. "J’étais au volant de ma voiture quand je l’ai aperçu", précise-t-elle au Progrès. Ce signalement n'a pas permis aux gendarmes et au personnel du parc de le localiser précisément.

Il ne craint pas le froid

Agé de 3 ans, ce panda roux "s'est échappé dans la nuit de jeudi à vendredi, à la faveur des dégâts provoqués sur nos installations par les chutes de neige", a expliqué Pierre Thivillon, le directeur de l'espace zoologique. Le jeune mâle est séparé de sa femelle qui, elle, est restée sagement dans son enclos. Il est craintif et fuit à l'approche des êtres humains. "Les personnes qui l'aperçoivent doivent nous avertir et essayer de ne pas le perdre de vue pour qu'on vienne le capturer", a-t-il poursuivi. Le jeune panda "ne présente pas de danger, ne craint pas le froid et peut se nourrir de feuilles d'arbre", a ajouté le directeur.