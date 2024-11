Un homard d'or, très rare, pêché cet été par une famille sur l'île d'Ouessant dans le Finistère, va être étudié aux Etats-Unis

Un homard d'or, très rare, pêché par une famille cet été sur l'île d'Ouessant au large du Finistère, va être étudié aux Etats-Unis, rapporte, samedi 16 novembre, France Bleu Breizh Izel.

"Mon compagnon a eu la chance d'en pêcher un le 5 août dernier à la pointe de Pern", raconte Ondine Morin, Ouessantine, qui rappelle que ce homard est très rare "puisqu'on pense qu'il y en a un sur 30 millions". "Il y a des homards bleus électriques et des homards albinos", poursuit la mère de famille, "mais le homard doré est le plus rare et c'est celui qu'on a pêché".

"Une piscine de 600 litres d'eau"

Depuis trois mois, la famille prend soin de ce homard : "On l'a chouchouté avec une piscine de 600 litres d'eau. On lui a donné à manger. Un de nos enfants s'y est attaché". Après avoir fait des recherches, la famille a décidé de confier le crustacé à l'aquarium de Trégastel, dans les Côtes-d'Armor, pour une mue sous surveillance. "La mue doit avoir lieu cet hiver. Sa carapace sera expédiée aux États-Unis, dans le Maine, à un professeur qui travaille précisément sur ces homards. La question est de savoir s'ils sont plus nombreux avec le réchauffement climatique." Après la mue, le homard d'or sera transporté à l'aquarium d'Audierne (Finistère).