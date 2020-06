Rennes : un python de près d'un mètre recherché dans le centre-ville, les habitants appelés à la vigilance

L'animal, long de près d'un mètre, a échappé à la vigilance d'une famille, qui élève plusieurs reptiles.

Un python royal s'est échappé du domicile de ses propriétaires à Rennes, mardi 23 juin, et est toujours recherché par les pompiers et la police, rapporte France Bleu Armorique, jeudi 25 juin.

L'animal, long de près d'un mètre, a échappé à la vigilance d'une famille, qui élève plusieurs reptiles, rue du Pré-Perché, dans le centre-ville de Rennes, juste en face d'un square. "La consigne est de ne pas rester dans les parages et de ne pas laisser les enfants seuls, témoigne une habitante. On a juste un papier dans les ascenseurs pour nous appeler à la vigilance et nous inciter à appeler le 18 si on croise le serpent, mais sans l'approcher".

Le python royal, généralement craintif, est un serpent constricteur qui étouffe ses proies. Il n'est pas venimeux mais il reste dangereux. À l'âge adulte, il mesure en moyenne 1,20 m.