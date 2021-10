Pas-de-Calais : le "grand félin" recherché depuis six jours est un jeune puma, il reste introuvable

Les gendarmes du Pas-de-Calais ont pu confirmer à France Bleu Nord lundi 18 octobre que le "grand félin" recherché dans le département depuis le mercredi 13 est un jeune puma. Aperçu à plusieurs reprises autour d'Auxi-le-Château et Ligny-sur-Canche, et même mis en joue par des chasseurs, il n'a toujours pas été capturé.

Une pétition contre l'abattage du félin

Des chasseurs ont aperçu l'animal à plusieurs reprises et ont hésité à l'abattre, préférant appeler un vétérinaire. Mais le jeune puma a fui entre temps. Vendredi, la préfecture du Pas-de-Calais avait autorisé des tirs de prélèvement permettant d'abattre le félin. La décision est contestée par les défenseurs des animaux. Ainsi, une pétition lancée samedi sur le site change.org a recueilli plus de 30 000 signatures en 48 heures, pour demander "justice et respect pour le puma auxilois".

"Si on peut le capturer vivant, on le fera", a insisté la préfecture. "Mais cela reste un animal sauvage, on ne sait pas d'où il vient, ni quel est son comportement. Cela rend encore plus difficile les recherches." Malgré un appel à témoins pour identifier l'origine ou le propriétaire du puma, personne ne s'est signalé auprès de la gendarmerie.