VIDEO. Le moro-sphinx, un parfait exemple de convergence évolutive

On dirait un colibri. Et pourtant, le moto-sphinx est un papillon. Présent partout dans l'hémisphère nord, l'insecte est un parfait exemple de ce qui est appelé la convergence évolutive.

Mais qu'est-ce que c'est ?

C'est lorsque deux espèces différentes développent les mêmes caractéristiques car elles sont soumises aux mêmes conditions environnementales. Ainsi, comme le colibri, ce papillon peut planer en absorbant le nectar d'une fleur et se déplacer dans toutes les directions. Le moro-sphinx se nourrit même de fleurs similaires et certaines sous-espèces peuvent imiter le son du colibri.

Quelques différences

En action, ces papillons hors-norme sont d'ailleurs particulièrement difficiles à distinguer du colibri à cause de leur vitesse : ce sont les insectes les plus rapides du monde pouvant aller jusqu'à 20 kilomètres par heure. Mais des différences sont toutefois importantes : la présence d'antennes et l'utilisation d'une trompe plutôt que d'un bec pour se nourrir.