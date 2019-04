Loir-et-Cher : deux diables de Tasmanie vont effectuer leur première sortie vendredi au zoo de Beauval

Deux diables de Tasmanie vont effectuer leur première sortie vendredi 12 avril au zoo de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), indique France Bleu Touraine jeudi. En Europe, seuls quatre parcs possèdent des Diables de Tasmanie. Il s’agit d’une espèce rare et en voie d'extinction selon l’Union internationale de conservation de la nature.

Ces deux mâles, Cape et Cluan, au pelage noir et blanc, sont arrivés lundi 8 avril au zoo. Les deux frères étaient jusqu'à présent visibles uniquement derrière les vitres de leur enclos. Ils sortiront donc vendredi. Ce marsupial se nourrit essentiellement de charognes. Le diable de Tasmanie doit son nom aux cris effrayants qu’il peut pousser pour faire peur à ses adversaires.

Le zoo de Beauval multiplie les projets pour attirer les visiteurs. Récemment, le parc a mis en place une ligne de télécabines qui permet de survoler les enclos des éléphants, des lions, des otaries ou encore des singes.

