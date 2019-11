"Le bestiaire des sorcières", un livre et un documentaire pour réhabiliter les animaux mal-aimés

Le livre de Denise Crolle-Terzaghi a séduit le réalisateur Dominique Hennequin. Ses histoires de "Bêtes et sorcières" sont aujourd'hui les stars d'un documentaire diffusé à la télévision. Disponible sur Arte jusqu'au 27 novembre 2019.

Denise Crolle-Terzaghi est écrivain, passionnée de légendes liées aux animaux. Des animaux souvent mal aimés, mal compris par l'homme. Son livre Le bestiaire des sorcières (Editions Rustica) décrypte toutes ces superstitions qui entourent les petites ou grosses bêtes. Il vient tout juste d'être adapté en un documentaire. "Ils sont réhabilités", se réjouit-elle, "espérons qu'ils ne subissent plus de mauvais sorts, ils le méritent".

Les bêtes animées

Lorsque le réalisateur Dominique Hennequin découvre le bestiaire de Denise Crolle-Terzaghi, il tombe sous le charme de ces histoires peu ordinaires. Il décide alors de donner vie à ces petites bêtes malmenées. Mêlant animations de John Howe, le directeur artistique du Seigneur des anneaux, et observations sur le terrain, quatre épisodes de quarante minutes voient le jour. Un délice qui pénètre les mystères de la forêt, à la veille de l’automne. "On retrouve dans la voix de la sorcière des faits que j'ai relatés, le livre prend une autre dimension", constate Denise Crolle-Terzaghi.

"Des bêtes et des sorcières" documentaire de Dominique Hennequin diffusé sur Arte (Arte)

Des croyances et des remèdes

Quel est le point commun entre la salamandre, la chouette et l'araignée ? Ces animaux n'ont pas toujours bonne réputation. Dans son Bestiaire de sorcières, Denise Crolle-Terzaghi détaille par le menu, tous les mythes qui collent aux petites et aux grosses bêtes. Ainsi le chat noir serait porteur de malheur, la pie serait une voleuse invétérée, la vue d’une chouette annoncerait la mort. "On avait beaucoup peur de la mort et du diable, de l'au-delà et les animaux reflétaient tout ça par leur aspect", souligne l'auteure. "Le bestiaire de sorcières" de Denise Crolle-Terzaghi (Rustica)

Ce bestiaire raconte aussi comment, au Moyen-Age, on utilisait les matières organiques des animaux. "Les excréments, le foie, les cornes, les poils servaient à faire des potions", explique encore la chercheuse.

Des bêtes et des sorcières sur Arte jusqu'au 27 novembre 2019