L'animal vit depuis 1882 sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique.

C'est la plus vieille tortue du monde. Jonathan fête ses 190 ans sur l'île de Sainte-Hélène, territoire britannique dans l'océan Atlantique, où les habitants célèbrent à partir de vendredi 2 décembre son anniversaire. En début d'année, Jonathan est entré dans le livre Guinness des records comme étant l'animal terrestre vivant connu le plus âgé.

L'animal vit depuis 1882 à Sainte-Hélène et son âge n'est qu'une estimation. Une photo prise à son arrivée sur l'île montre qu'il avait déjà au moins 50 ans à l'époque, mais il est sûrement plus âgé. L'animal a vu défiler 35 gouverneurs sur ce territoire, mais a manqué Napoléon, qui s'était exilé sur l'île de 1815 à 1821. La tortue vit désormais dans la résidence du gouverneur aux côtés de David, Emma et Fred, des tortues bien plus jeunes.

Pour célébrer l'anniversaire, les habitants de Sainte-Hélène ont organisé à partir de vendredi trois jours de célébrations chez le gouverneur de l'île, qui le nourrira samedi avec ses légumes favoris. Dimanche, Jonathan – aveugle, sans odorat mais à l'ouïe intacte – aura le droit à un gâteau d'anniversaire. Un timbre spécial a été créé pour célébrer l'habitant le plus connu de cette île de 4 500 âmes. Il figure déjà sur les pièces de 5 cents et les tampons d'immigration.