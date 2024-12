Fermeture de Marineland : "Je suis très triste", confie le directeur du parc d'Antibes

Pascal Picot, le directeur de Marineland, a partagé sa tristesse sur l'antenne de France Bleu Azur mercredi 4 décembre. Le célèbre parc marin situé à Antibes (Alpes-Maritimes) va fermer ses portes le 5 janvier. "Je suis très triste parce que depuis 50 ans, notre priorité, c'est le bien-être des animaux, regrette-t-il. Marineland a toujours été en responsabilité pour s'occuper de ces animaux, et aujourd'hui, notre seul objectif, c'est de nous mettre en conformité avec la loi".

Pascal Picot a également annoncé un plan de relocalisation des animaux du parc qui prendra plusieurs mois. "Nous avons plus de 150 animaux, sans compter les aquariums. Si on compte tous les poissons et les coraux, on est à plus de 4 000 animaux. Donc, c'est un plan colossal qui nous attend". Ces animaux seront emmenés dans de "meilleures structures".

Cette décision intervient dans un contexte de net recul de fréquentation du parc marin emblématique de la Côte d'Azur, créé en 1970. En presque dix ans, Marineland est passé de 1,2 million de visiteurs à moins de 500 000. Le sort des 103 salariés sera négocié dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux. À ce jour, aucun autre projet de parc pour remplacer Marineland n'est prévu.