VIDEO. Vers la sixième extinction animale de la planète ?

Si les espèces animales les plus communes de nos campagnes sont en voie d'extinction, ce n'est pas seulement à cause des pesticides. Ce sont toutes nos infrastructures qui menacent leur espace vital, comme on peut le visualiser dans cet extrait d'"Envoyé spécial" du 3 mai 2018.

Voir la vidéo ENVOYÉ SPÉCIAL / FRANCE 2 France 2 France Télévisions Le 3 mai 2018, "Envoyé spécial" alerte sur la disparition des animaux de nos campagnes. Chez les oiseaux en particulier, les espèces les plus communes sont en déclin. Comment enrayer cette extinction de masse ? Arrêter les pesticides paraît une réponse de bon sens… mais elle ne serait pas suffisante. La cause première du phénomène, c’est notre présence et nos infrastructures. Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS, a élaboré une carte de la région Val de Sèvres, sur laquelle il travaille. En jaune, les plaines, qui ont perdu un tiers de leurs oiseaux. Si l'on superpose les lignes à haute tension, voies de chemin de fer, autoroutes, routes, et enfin habitations du territoire préalablement défini, que reste-t-il aux animaux sauvages comme espace vital ? Rien ou presque. Une guerre de territoire déclarée au règne animal Le chercheur parle d'"un territoire de près de 12 kilomètres carrés, sur lequel il n'y a plus du tout ni outardes ni busards, alors qu'il y en avait il y a vingt ans, avant que ces infrastructures soient construites". Il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence de ces infrastructures, mais plutôt de repenser leur concentration. Cette guerre de territoire que l'homme a déclarée sans le savoir aux espèces sauvages pourrait mener tout droit à la sixième extinction animale de l'histoire de la planète. Ce serait la plus fulgurante : quelques dizaines d'années, quand les dinosaures avaient mis plusieurs millénaires pour disparaître… Extrait de "Quand nos animaux disparaissent...", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 3 mai 2018. A lire aussi "Envoyé spécial" du jeudi 3 mai 2018

"Envoyé spécial" du jeudi 26 avril 2018

"Envoyé spécial" du jeudi 19 avril 2018

"Envoyé spécial" du jeudi 12 avril 2018

"Envoyé spécial" du jeudi 5 avril 2018