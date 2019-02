VIDEO. Plantation d'un milliard d'arbres, agriculture bio… 5 bonnes nouvelles pour la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des chiffres positifs pour les tortues de Kemp

Aux États-Unis, la population de tortues de Kemp, initialement considérées comme en danger critique d'extinction, connaît une croissance de 284 % par an depuis quelques années. Selon une étude récente, cette tendance touche d'autres espèces de tortues et d'autres espèces marines menacées, dont les baleines à bosse et les loutres de mer. La loi sur les espèces en danger instaurée en 1973 a permis de protéger des espèces en préservant leur habitat de l'activité humaine.

Un milliard d'arbres plantés

Au Pakistan, dans la région de Peshawar, le "tsunami d'1 milliard d’arbres" a atteint son objectif. En seulement 4 ans, plus d'1 milliard d'arbres ont été plantés sur 3500 km² de terres arides. Pour mener à bien ce projet, 5000 ouvriers agricoles se sont mobilisés.

Plus d’agriculteur bio en France

Nouveau record pour le nombre d'agriculteurs français étant passés au bio. En 2018, 6 200 exploitations agricoles se sont converties à l'agriculture biologique. Préservation de la biodiversité, sols plus vivants et plus fertiles, lutte contre le réchauffement climatique... En tournant le dos aux engrais et aux pesticides chimiques de synthèse, ils s'engagent dans une production plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, en France, près d'1 exploitation sur 10 utilise l'agriculture biologique.

Un immense parc solaire sur le point d’être opérationnel

Au Maroc, l'un des plus grands parcs solaires au monde est sur le point d'être totalement opérationnel.

D'une surface équivalente à 4 300 terrains de football, le complexe de Noor-Ouarzazate produira assez d'électricité pour alimenter une ville comme Prague. Le Maroc produit déjà 35 % de son électricité grâce aux énergies renouvelables, un record en Afrique.

Blocage d’un projet de station de ski

En Bulgarie, la justice vient de bloquer un projet qui mettait en danger la biodiversité. Le parc national de Pirin, première zone protégée du pays, était menacé par l'extension d'une station de ski. En l'absence d'évaluation de l'impact environnemental, la Cour administrative de Bulgarie a décidé de suspendre le projet, fin janvier 2019.

Une pétition contre l'extension de la station, lancée par le WWF, avait recueilli plus de 125 000 signatures.