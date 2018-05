VIDEO - En Chine, la salamandre géante menacée d’extinction

C’est le plus gros batracien du monde. La salamandre géante de Chine peut, en effet, atteindre jusqu'à 1 mètre 80 de longueur. Comme son nom l'indique, on ne peut la trouver que dans les lacs et les rivières de Chine. Néanmoins, bien qu'elle passe son temps sous l'eau, la salamandre de Chine ne possède pas de branchies car elle respire par la peau.

Afin d’assurer sa descendance, la femelle pond entre 400 et 500 œufs qui donneront des têtards d'environ 3 centimètres. Seule une petite minorité d’entre eux survivra. Pourtant, une fois adulte, leur durée de vie est plutôt longue : elle peut atteindre 52 ans.

Une espèce extrêmement menacée

Aujourd’hui, la salamandre géante de Chine est une espèce en danger critique d'extinction. Sa population a chuté de 80 % ces trente dernières années. Deux facteurs sont à pointer du doigt : la construction de barrages ainsi que l'érosion des sols due à la déforestation. En réaction à cette déstabilisation de leur habitat naturel, les nouveaux-nés sont de plus en plus petits.

C’est pourquoi, pas moins de 14 réserves naturelles ont été créées afin de sauver la salamandre de Chine. Réunies, elles forment un espace de 355 000 hectares de zones protégées. Parmi elles, on compte les monts Wuyi, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.