Science : une société de biogénétique américaine veut ressusciter les mammouths

Une start-up américaine composée de généticiens a levé 15 millions de dollars pour un projet aussi ambitieux qu'insolite : faire revivre les mammouths. Si elle aboutit, l'expérience pourrait permettre de lutter contre le réchauffement climatique et l'extinction des espèces animales.

Des mammouths, il ne reste aujourd'hui que les imposants squelettes, dans les galeries préhistoriques des musées. D'ici quelques années, il sera peut-être possible de les voir à nouveau marcher dans la nature. C'est le projet de scientifiques américains, qui souhaitent ressusciter les mammouths. Ben Lamm dirige la société de biogénétique Colossal, qui vient de se lancer dans le projet. "Le mammouth sur lequel on travaille aura à peu près la taille d'un éléphant africain. Je pense que 20 ans, c'est l'horizon raisonnable pour espérer revoir une faune sauvage préhistorique en Arctique", confie ce dernier.

Lutter contre la crise climatique et sauver des espèces en voie d'extinction

Pour recréer les géants de la préhistoire, Colossal entend utiliser la génétique et de l'ADN de mammouth congelé, et le compléter par de l'ADN d'éléphant, avec lequel il possède plus de 99% de gènes en commun. Pour les scientifiques, l'intérêt serait double. Dans le passé, les mammouths jouaient un rôle de régénérateurs du permafrost, en enfonçant la glace de ce sol gelé des régions nordiques, qui a un rôle crucial dans le stockage du carbone. Leur retour sur terre serait donc bénéfique dans la lutte contre la crise climatique. Ensuite, l'expérience permettrait de pouvoir réutiliser la technique mise au point pour sauver d'autres espèces, disparues ou en voie d'extinction.