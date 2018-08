Mexique : 122 tortues marines trouvées mortes sur des plages du sud

On ne connaît pas les causes de leur mort.

C'est une triste découverte. Cent vingt-deux tortues marines, dont la majorité appartiennent à une espèce menacée d'extinction, ont été trouvées mortes sur des plages de Puerto Arista, dans le sud de l'Etat mexicain du Chiapas, sans que l'on connaisse les causes de leur mort, ont annoncé les autorités.

Des traces de coups, sur la tête et la carapace, et des marques laissées par des crochets ont été relevées sur 10% des tortues mortes, a précisé un communiqué de différentes autorités gouvernementales dirigées par le ministère de l'Environnement. "Les causes de la mort n'ont pas été déterminées en raison de l'état de décomposition des cadavres qui a empêché les autopsies", ajoute le ministère.

Un commerce illégal des oeufs de tortue marine perdure

Des 122 tortues retrouvées sur les plages, 111 appartiennent à l'espèce Golfina, menacée d'extinction. Les autorités ont affirmé qu'elles intensifiaient leurs efforts pour combattre la capture des tortues qui peuplent les plages du Chiapas.

Le Mexique interdit depuis 1990 la capture des tortues marines mais un commerce illégal de leurs oeufs perdure. Les oeufs de tortue sont utilisés dans la cuisine traditionnelle des peuples indigènes du sud du pays et on leur prête en outre des propriétés aphrodisiaques. Le trafic des tortues marines est puni de neuf années de prison au Mexique.