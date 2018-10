Indonésie : orangs-outans menacés

C'est le primate le plus rare au monde. Découvert récemment dans cette forêt de Sumatra, l'orang-outan de Tapanuli est aujourd'hui menacé d'extinction.

En cause : un projet de barrage hydro-électrique, qui met en péril leur habitat naturel.

"Les routes qu'ils construisent vont morceler l'habitat des orangs-outans et ils ne pourront plus interagir. Ça empêchera leur reproduction, ça les amènera à s'accoupler avec des individus du même sang ce qui accéléra leur extinction",

explique un activiste appartenant au Forum pour la Conservation de l'orang-outan de Sumatra.



Cette espèce d'orang-outan ne compte déjà que 800 individus. Les défenseurs de l'environnement s'alarment, et craignent que le barrage n'inonde la forêt. En Indonésie, la déforestation continue malgré les promesses et les alertes des ONG. Selon une étude de 2016, 21 millions d'hectares ont disparu en Indonésie entre 1990 et 2005.