GRAND FORMAT. "Je veux protéger les busards cendrés" : Victor, un drôle d'oiseau de 14 ans qui ferait tout pour sauver la biodiversité

L'heure a tourné plus vite que prévu. Midi approche, il est temps de retourner à la maison. Pour le déjeuner : haricots rouges, riz de Camargue et délicieux gâteau à base de sucre, farine, yaourt soja bio, margarine. Mère et fils (depuis l'âge de 9 ans) se nourrissent vegan. Le père, Vincent, 45 ans, "mange à l'extérieur de la viande s'il y en a", mais se plie à la discipline familiale quand il est à la maison. Comme il travaille pour la télévision locale de Rombas (qui dépend de l’office municipal de la culture), il rentre à l’heure des repas.

Ça l’a pris tout petit. A 3 ans, lui qui ne se mettait jamais en colère, s'est fâché pour qu’on arrête d’écraser les fourmis. Une fois, on a eu une invasion, on a mis deux heures à les sortir avec la balayette.

Mais le tournant fondateur date de 2013 et du voyage en Europe. A 8 ans, Victor embarque près de six mois avec ses parents à bord d'un Renault Trafic, une camionnette aménagée dans laquelle ils dormaient. "Pour l'occasion, se rappelle la mère, une amie lui a offert un guide ornithologique." "Ça m'a fait connaître les oiseaux, c’est devenu ma bible", enchaîne Victor. "Il le savait par cœur", ajoute son père.

De la Scandinavie à l'Italie, cette odyssée initiatique donne à Victor le goût de la photo et lui offre ses premières rencontres marquantes. En Norvège, une Française lui signale le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der (Haute-Marne). Il y fera la connaissance de Vincent Munier, un des grands noms de la photographie animalière. "On est tombés sur pas mal d’associations et après, c’est parti”, résume le père.

A 8 ans, le gamin ouvre son blog et y publie ses photos. Chamois sur un piton, aigrette en plein vol, coccinelle sur une tige... Une nouvelle passion est née, qui sert la première. Au retour, à 9 ans, Victor adhère à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Moselle, puis à bien d’autres, comme le Rassemblement pour une France sans chasse. Le massacre légal de bêtes sauvages le révulse. "Dans les Vosges, s'indigne-t-il, l’alouette des champs disparaît [comme le reconnaît la préfecture], mais sa chasse reste autorisée car c’est une 'chasse familiale' [traditionnelle]." Et, sur son blog, il pourfend "l'agence de la honte", en reproduisant l'article du Canard enchaîné consacré aux "beaux cadeaux faits aux chasseurs" à l'occasion du "mariage entre l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse" voté par le Sénat.

D'indignation en indignation et de fil en aiguille, il a, dès février 2018, l'idée d'organiser "une marche pour la biodiversité" à Metz, avec l'appui et l'aide active de la Ligue de protection des oiseaux. “Je ne suis pas une icône. Je veux qu’on parle du sujet. Je veux protéger les amphibiens et les busards cendrés, ce rapace migrateur qui niche en France dans les friches. Mais avec l’agriculture intensive, il n'en trouve plus et il niche dans les champs de céréales, où les jeunes busards se font broyer par les moissonneuses. S'ils ne sont plus protégés, ils vont disparaître de Lorraine."

Le 4 septembre 2018, peu après "la démission de Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement", la date de la marche est validée. Ce sera le samedi 9 mars 2019. Sur Facebook et YouTube, Victor lance un vibrant appel à participer, intimant aux internautes de "ramener" leur "sœur, beau-frère ou grand-mère".

Des personnalités comme le président de la Ligue de protection des oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg, embraient et appellent à se joindre au mouvement. A l'arrivée, c'est un succès, souligne Le Républicain lorrain : près de 1 500 personnes défilent à Metz. Il devait ensuite participer à l'alter G7 organisé les 3 et 4 mai à Metz dans un village écocitoyen par plusieurs ONG, dont l'association altermondialiste Attac, en contrepoint du G7 de l'environnement accueilli dans la même ville les 5 et 6 mai.