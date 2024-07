"Du jamais vu" : un homard albinos pêché dans la Manche désormais recueilli à la Cité de la Mer

Un homard albinos a été pêché dans la Manche, rapporte mercredi 17 juillet France Bleu Cotentin. "Du jamais vu" en 33 ans de carrière pour Olivier Briard, responsable du pôle vivant à la Cité de la Mer de Cherbourg.

Le homard albinos a été retrouvé la semaine dernière par Cédric Chaillou, un des salariés d'une poissonnerie de Trouville-sur-Mer (Calvados). L'employé l'a découvert en ouvrant sa caisse de homards destinés à la vente. Le crustacé était de couleur blanche, différente de celle de ses congénères, bleue. "Il est passé à la trappe, peut-être à cause de l'intensité de travail des pêcheurs", suppose Cédric Chaillou qui ajoute : "Mais nous, ça nous a sauté aux yeux".

"Du jamais vu" : un homard albinos pêché dans la Manche débarque à la Cité de la Mer

➡️ https://t.co/ZaxKV47jGv pic.twitter.com/I0aoVoHMXn — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 17, 2024

Le poissonnier n'a jamais vu un tel spécimen. "On ne savait pas quoi en faire et on ne voulait surtout pas le vendre aux clients pour qu'il soit mangé", raconte-t-il. La Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin a donc été alertée. Le crustacé a été recueilli mardi puis placé dans un bassin en quarantaine. "L'acclimatation doit durer une à deux semaines, histoire de s'assurer qu'il ne développe pas de maladie et qu'il n'a pas apporté de parasites", explique Maya du service aquariologie, étonnée de voir un spécimen aussi rare.

Il s'agit en effet d'une particularité très rare qui ne touche qu'un individu sur des dizaines de milliers. "Cette anomalie génétique est causée par l'absence d'une protéine appelée la crustacyanine, une protéine de couleur bleue", explique Olivier Briard. Les visiteurs pourront prochainement voir le crustacé dans l'un des aquariums d'exposition de la Cité de la Mer.