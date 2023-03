Chiens : le fléau des modifications génétiques

Les chiens à nez plat sont victimes de l’hypertype. Cette pratique consiste à modifier l'aspect des chiens, lors de la reproduction. Ces mutations génétiques ne sont pas sans conséquences sur la santé de nos bêtes.

Ce matin-là, Obi-Wan et sa maîtresse prennent la direction la clinique vétérinaire. Depuis quelques mois, le chien a beaucoup de mal à respirer. En cause : son crâne court, son nez très aplati et l’excès de peau qui l’empêche de prendre suffisamment d’air. Le chien doit être opéré. Ce n’est pas une surprise pour sa maîtresse qui a déjà eu trois bulldogs. Troisième opération, pourtant, elle ne souhaite pas changer de race.

Des pathologies associées

Carlins, bulldogs français ou anglais, ils ont des têtes de bébés très à la mode. Pour rendre ces chiens plus craquants encore, les éleveurs ont procédé à de savants croisements artificiels, l’hypertype. Le Docteur Cyrill Poncet, vétérinaire, dénonce cette dérive. "Le nez [du bulldog] est devenu de plus en plus court, et on a commencé à voir des pathologies liées à cet hypertype", déplore le professionnel. En 2022, l’Association Française des Vétérinaires d’Animaux de Compagnie a lancé une campagne pour sensibiliser à la souffrance des animaux hypertypés.